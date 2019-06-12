التقاعد تلغي شرط الكفيل في منح القروض

2019/06/12 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس هيئة التقاعد العامة أحمد الساعدي، الأربعاء، عن الغاء شرط الكفيل في آليات منح القروض لشريحة المتقاعدين.وقال الساعدي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المتقاعدين الموطّنة رواتبهم لدى المصارف الحكومية وخاصة مصرفي الرافدين والرشيد فضلا عن المصارف الخاصة، وممن حصلوا على بطاقات الدفع الالكتروني (الماستر والفيزا كارد)، سيستفيدون […]

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