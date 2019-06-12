وزارة الصناعة تبحث عن أسواق خارجية لتصدير منتجاتها

2019/06/12 | 08:52

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

تسعى وزارة الصناعة والمـعـادن، الـى تصدير بـعـض مـنـتـجـاتـهـا المـتـنـوعـة بـعـد ان حـقـقـت الاكتفاء الذاتي لرفد الاسواق العربية والاجنبية بـالمـاركـة الـعـراقـيـة، لاسيما بعد استحصالها قرارا بحماية قرابة 90 منتجا بمختلف السلع والبضائع.

وبين مصدر في الـوزارة، بحسب صحيفة "الصباح" شبه الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن وزارته "اعدت خطة تهدف الى تصدير منتجاتها المتنوعة التي حققت اكتفاء ذاتيا على الصعيد المحلي بهدف اعادة الحياة للمنتج الوطني واستعادة الـريـادة الصناعية، علاوة على منافسة المنتجات الاجنبية نتيجة لخبرة ملاكاتها العاملة في المصانع المعامل، لاسيما ان بعض المنتجات المحلية استحصلت عـلـى شــهــادة الايـــزو (الاعــتــمــاديــة الــدولــيــة)".

وبين المصدر، أن "الوزارة بدأت تقطع اشواطا مهمة نحو الامام لكفاءتها وتميزها في الانتاج بعد ان اعدت خطة تسويقية للمنتجات والبضائع والسلع التي تطرحها للاسواق عن طريق اكثر مـن 30 شركة ومصنعا ومعملا ومـؤسـسـة تابعة لها مـن خـلال البيع بالاجل وتــقــديــم خــدمــات مـابـعـد الــبــيــع، اضــافــة الـى الضمان لسنوات عدة، علاوة على ابرام عقود مع عدد من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بـعـد ان رفــدت شـركـاتـهـا الصناعية بخطوط انتاجية جديدة تضم مختلف التخصصات، الــى جـانـب تفعيل قـانـون الـتـعـرفـة الجمركية لـلـسـع والـبـضـائـع المـسـتـوردة مـن اجــل فـرض رسوم تصل الى 100 بالمئة للمنتجات المماثلة المنتجة محليا التي تسعى الــوزارة لحمايتها من سياسة الاغراق".

واكد المصدر، مساعي وزارتـه الجادة "لتصدير السلع والبضائع والمنتجات المتنوعة التي حقق العراق اكتفاء ذاتيا منها وسـد حاجة السوق المـحـلـيـة، والـتـي عـدهـا خـطـوة مـهـمـة بـالاتـجـاه الصحيح من اجل بناء صناعة عراقية قادرة على المنافسة وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية"، مشيرا الـى انتهاج وزارتـه "نهجا نـوعـيـا فــي الانــتــاج ولــيــس كـمـيـا مــن خـلال الاعتماد على معامل عالمية المانية وفرنسية وبريطانية للارتقاء بمستوى الانتاج العام".

ولـفـت الـى، ان "المحافظة على الاســـواق مــن الاغـــراق الـسـلـعـي والاســتــيــراد الــعــشــوائــي، تـتـمـثـل بـأهـمـيـة ثـقـافـة المــواطــن لاقتناء المنتجات الوطنية التي تتسم بكفاءتها ورصــانــتــهــا، فــضــلا عــن تـطـبـيـق الـتـعـرفـة الـجـمـركـيـة لـلـمـنـتـجـات الـتـي تـتـمـكـن شـركـات الوزارة من سد حاجة السوق منها، علاوة على تعزيز الخطوط الانتاجية الكفوءة من اجل ان تنافس كل السلع والبضائع المستوردة".

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