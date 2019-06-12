استطلاع دولي: أميركا تتصدر قائمة الدول في نشر الاخبار الكاذبة

2019/06/12 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … كشف استطلاع دولي، إلى أن 86 بالمئة من مستخدمي الإنترنت وقعوا ضحية أخبار مضللة على الشبكة الإلكترونية، معظمها منتشر على صفحات موقع الفيسبوك فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الاولى في نشر تلك الاخبار.وذكرت وكالة فرانس برس في تقرير تابعته وكالة /المعلومة/ إن ” المشاركين في الاستطلاع طالبوا الحكومات وشركات التكنولوجيا أن […]

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