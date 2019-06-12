برلمان هونغ كونغ يؤجل جلسة النظر في قانون تسليم المطلوبين

2019/06/12 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أجلت الهيئة التشريعية في هونغ كونغ اجتماعا للنظر في مشروع قانون مقترح يسمح بتبادل المطلوبين مع الصين على خلفية احتجاج الآلاف أمام مقر البرلمان.وجاء في بيان عن حكومة هونغ كونغ: “وفقا للنظام الداخلي رقم 14 (3)، أمر رئيس الجمعية التشريعية بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الأربعاء الساعة 11.00، إلى […]

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