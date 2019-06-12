2019/06/12 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى وزارة الصناعة والمـعـادن الـى تصدير بـعـض مـنـتـجـاتـهـا المـتـنـوعـة بـعـد ان حـقـقـت الاكتفاء الذاتي لرفد الاسواق العربية والاجنبية بـالمـاركـة الـعـراقـيـة،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة عراقية تبحث عن أسواق خارجية لتصدير منتجاتها) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة عراقية تبحث عن أسواق خارجية لتصدير منتجاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).