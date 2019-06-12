2019/06/12 | 09:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ خطوة برس أعلن رئيس هيئة التقاعد العامة أحمد الساعدي، الأربعاء، عن إلغاء شرط الكفيل في آليات منح القروض لشريحة المتقاعدين.
وقال الساعدي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه ” خطوة برس” إن “المتقاعدين الموطّنة رواتبهم لدى المصارف الحكومية وخاصة مصرفي الرافدين والرشيد فضلا عن المصارف الخاصة، وممن حصلوا على بطاقات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقاعد: إلغاء شرط الكفيل في منح القروض) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الساعدي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه ” خطوة برس” إن “المتقاعدين الموطّنة رواتبهم لدى المصارف الحكومية وخاصة مصرفي الرافدين والرشيد فضلا عن المصارف الخاصة، وممن حصلوا على بطاقات
هناك تفاصيل اخرى بخصوص التقاعد: إلغاء شرط الكفيل في منح القروض وكالة خطوة برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقاعد: إلغاء شرط الكفيل في منح القروض) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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