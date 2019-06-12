2019/06/12 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن رئيس هيئة التقاعد العامة أحمد الساعدي، الأربعاء، عن إلغاء شرط الكفيل في آليات منح القروض لشريحة المتقاعدين.وقال الساعدي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه ” خطوة برس” إن “المتقاعدين الموطّنة رواتبهم لدى المصارف الحكومية وخاصة مصرفي الرافدين والرشيد فضلا عن المصارف الخاصة، وممن حصلوا على بطاقات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التقاعد: إلغاء شرط الكفيل في منح القروض وكالة خطوة برس.

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