2019/06/12 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، سبب ضعف خدمة الانترنت في

البلاد.

وقال مصدر في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة في

تصريح صحفي، إن "ضعف خدمة الانترنت في البلاد يعود الى قطع في مركز

تجمع الكابلات البحرية الرئيسة التي تربطه باوروبا نتيجة الاعمال

المدنية لاحد دول الجوار، مؤكدة ان الخدمة ستعاود العمل خلال

الساعات المقبلة".وأضاف ان "الشركة عملت على اعادة صيانة المركز الخاص بالكابلات

الرئيسة التي تربط كلا من العراق وايران بأرمينيا ومنها إلى اوروبا،

حيث تعرض عدد من الكابلات الى القطع بسبب الاعمال المدنية لاحدى دول

الجوار، ما ادى الى فقدان سعات للانترنت بواقع 140 كيكا بايت

وبالتالي ضعف الخدمة لعدد من محافظات البلاد".وأكد المصدر "إعادة صيانة الكابلات من خلال تحويل سعات اضافية من

منافذ اخرى عن طريق الشركات الشريكة للوزارة لتكون بديلة عن

الكابلات التي توقفت، لاعادة تجهيز شركات توزيع خدمة الانترنت في

البلاد، وكذلك تجهيز شركات الهاتف النقال بالخدمة ايضا”.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإتصالات تكشف سبب ضعف الإنترنت) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإتصالات تكشف سبب ضعف الإنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).