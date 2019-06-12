سوريا تتصدى لعدوان اسرائيلي بالصواريخ

2019/06/12 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت سوريا، الأربعاء، عن تصدي وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري لعدوان اسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وأسقطت عددا منها.وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، إن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت حوالي الساعة الثانية فجرا لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وأسقطت عددا […]

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