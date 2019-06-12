محافظ واسط يوضح حقيقة صبغ سدة الكوت بالازرق كاشارة رمزية لتيار الحكمة

2019/06/12 | 09:03

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بغداد اليوم - واسط

رد محافظ واسط محمد جميل المياحي ، الاربعاء 12 حزيران 2019، على الانتقادات الحادة التي وجهت الى الم...





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