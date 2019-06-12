واشنطن: التهديد الإيراني متعمد.. والأتراك يمكنهم التراجع

2019/06/12 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للأمن الدولي، كاثرين ويلبارغر: إن التهديد الإيراني الذي أدى إلى تحريك قطعات عسكرية إلى المنطقة، حقيقي ومتعمد ومنسق؛ م...

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