2019/06/12 | 09:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للأمن الدولي، كاثرين ويلبارغر: إن التهديد الإيراني الذي أدى إلى تحريك قطعات عسكرية إلى المنطقة، حقيقي ومتعمد ومنسق؛ م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: التهديد الإيراني متعمد.. والأتراك يمكنهم التراجع) نشر أولاً على موقع (سبق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: التهديد الإيراني متعمد.. والأتراك يمكنهم التراجع) نشر أولاً على موقع (سبق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: التهديد الإيراني متعمد.. والأتراك يمكنهم التراجع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبق).