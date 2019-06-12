موجة حارة تضرب

2019/06/12 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية من حالة موجة حارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية؛ تبدأ ا...

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