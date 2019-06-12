وفاة مواطن غرقًا في مسبح استراحة بحي الربيع برفحاء‎

2019/06/12 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لفَظ مواطن في العقد الثاني من العمر أنفاسه الأخيرة، عصر أمس، غرقًا في مسبح استراحة بحي الربيع في محافظة رفحاء.وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدن...

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