مبابي يرد بجملة حادة على ارتباطه بريال مدريد

2019/06/12 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، إن الوقت ليس مناسباً للحديث عن انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد، لتزداد الشكوك مجدداً حول مستقبله.وازدادت التكهنات حول مبابي، عقب التصريحات المثيرة التي أدلى بها في الشهر المنصرم، بعدما أشار إلى أنه مطالب بتحمل الكثير من المسؤولية، سواء أكان ذلك مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان

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