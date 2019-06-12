أنت عصبية وأنتَ مشتِّت.. أقوى رجل وامرأة بأميركا يتبادلان الرسائل

2019/06/12 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الثلاثاء عن "سأمها" من الحديث عن الرئيس دونالد ترامب، ووصفته بأنه "القائد الأعلى للتشتيت"، وقالت إنه يختلق الجدل لصرف الانتباه عن القضايا الأهم.

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