تنبيهات متقدمة من «الأرصاد» لعدة مناطق حول «طقس الأربعاء»

2019/06/12 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الهيئة العامة الأرصاد، صباح الأربعاء، تنبيهات متقدمة، لقاطني مراكز ومحافظات بعض مناطق المملكة، لافتة إلى نشاط في الرياح السطحية، المثيرة للأتربة...

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