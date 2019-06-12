2019/06/12 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة أجريت بمركز ويك فورست بابتيست الطبي؛ لاختبار وجود تأثير لخفض ضغط الدم على خطر تدهور الأشخاص المعرفي، بما في ذلك أعراض الخرف المرتبطة بمرض ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خفض ضغط الدم يحدّ من خطر ألزهايمر) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خفض ضغط الدم يحدّ من خطر ألزهايمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عاجل).