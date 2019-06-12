2019/06/12 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قررت السلطات الأمريكية، إرسال ألف جندي إلى بولندا بالإضافة إلى أربعة آلاف جندي أمريكي هناك.وبحسب موقع ديفينس ون، سوف تتعامل القوات الإضافية مع القضايا المادية والتقنية، ولن تشمل مهامها على واجبات القتال.ووفقا للموقع، “سيتم الإعلان عن الاتفاقيات ذات الصلة اليوم الأربعاء خلال اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أميركا ترسل ألف جندي إلى بولندا وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا ترسل ألف جندي إلى بولندا) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أميركا ترسل ألف جندي إلى بولندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).