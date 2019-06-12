وزير الكهرباء :مشاكل النقل تمنع وصول الكهرباء إلى بعض المناطق

2019/06/12 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزا وزير الكهرباء لؤي الخطيب، عدم تجهيز الكهرباء بشكل كــاف لبعض المـنـاطـق إلــى وجــود مـشـاكـل فـي خـطـوط النقل والتوزيعٍ. وقال الخطيب في تصريح صحفي له , إن ” مقدار الطاقة الكهربائية المنتجة في العراق حالياً تكفي لتوفير 20 ساعة تشغيل يومياً كحد أدنـى لأغلب محافظات البلاد غير أن المشكلة تكمن بخطوط النقل والتوزيع وليس بالإنتاج …

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