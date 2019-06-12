2019/06/12 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة النجف عن كشف جريمة قتل خلال يومين وإلقاء القبض على القاتل.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة صدى نسخة منه “بأشراف قائد شرطة النجف العميد محسن كامل الجابري ومدير مكافحة اجرام النجف العقيد رافع سلمان ناصر ومدير شعبة الوفاء المقدم زيد مرتضى تم تشكيل فريق للتحقيق بجريمة قتل حدثت في احدى احياء المحافظة”.وبين انه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجف الكشف عن جريمة قتل خلال يومين واعتقال الجاني وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف الكشف عن جريمة قتل خلال يومين واعتقال الجاني) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف الكشف عن جريمة قتل خلال يومين واعتقال الجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).