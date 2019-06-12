2019/06/12 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مساعد الرئيس الايراني، رئيس منظمة التخطيط والميزانية الايرانية محمد باقر نوبخت، الاربعاء، انه وفي ظل الحظر الاميركي على صادرات النفط الايراني فسيتم اعداد ميزانية مالية جديدة للمرة الاولى في تاريخ الحكومات في الجمهورية الاسلامية بأدنى اعتماد على عوائد النفط”.وقال نوبخت في تصریح خلال اجتماع مجلس التخطيط والتنمية في محافظة البرز غرب طهران، أنه الى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تعد موازنة تاريخية بأدنى إعتماد على النفط وكالة صدى الاعلام للانباء.

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