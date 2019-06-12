شرطة النجف: كشف جريمة قتل خلال يومين وإلقاء القبض على القاتل

2019/06/12 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة النجف عن كشف جريمة قتل خلال يومين وإلقاء القبض على القاتل.

وذكر بيان للمديرية "بأشراف قائد شرطة النجف العميد محسن كامل الجابري ومدير مكافحة اجرام النجف العقيد رافع سلمان ناصر ومدير شعبة الوفاء المقدم زيد مرتضى تم تشكيل فريق للتحقيق بجريمة قتل حدثت في احدى احياء المحافظة".

وبين انه "وبعد حدوث جريمة قتل تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة النجف ومدير مكافحة اجرام النجف ومدير شعبة الوفاء لمكافحة الإجرام وعدد من الضباط والمنتسبين من أجل كشف ملابسات الجريمة والتحري لمعرفة القاتل والوصول اليه".

وأشار الى أن "مكافحة اجرام الوفاء تمكنت من كشف هوية القاتل وتم إلقاء القبض عليه وخلال التحقيق معه اعترف بارتكابه الجريمة بعد يومين من حدوثها وتم إحالته للقضاء لينال جزائه العادل".

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