مقتدى الصدر يدعو ولي العهد السعودي الى اعادة بناء قبور

2019/06/12 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الى اعادة بناء قبور "بقيع الغرقد"، حيث أكد ان ذلك سينهي الصراعات الطائفية في المنطقة، حسب تعبيره.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أمس الثلاثاء، 11 حزيران 2019، إن "الثامن من شوال هو ذكرى هدم قبور بقيع الغرقد في السعودية على يد شرذمة شاذة منحرفة تدعي وصلا بالإسلام زورا وبهتانا".

وأضاف أنه "مر على ذلك العشرات من السنين وكانت المملكة ترزح فيها تحت وطاة المتشددين قاطعي الرقاب وضاربي السياط".

وتابع بالقول "أجدد دعوتي إلى السعودية وإلى ولي العهد على وجه الخصوص إلى اعادة بناء قبور (بقيع الغرقد)، ففي ذلك رضا الله وانهاء للصراعات الطائفية التي ملأت المنطقة وازدادت بعد هدمها".

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