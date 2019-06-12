2019/06/12 | 09:19

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التقاعد تلغي شرط الكفيل لمنح قروض المتقاعدين

بغداد -

كلمة

أعلن رئيس هيئة التقاعد

العامة أحمد الساعدي، يوم الأربعاء، عن الغاء شرط الكفيل في آليات

منح القروض لشريحة المتقاعدين.

وقال الساعدي في تصريح اوردته صحيفة

"الصباح" الرسمية إن "المتقاعدين الموطّنة رواتبهم لدى المصارف

الحكومية وخاصة مصرفي الرافدين والرشيد فضلا عن المصارف الخاصة،

وممن حصلوا على بطاقات الدفع الالكتروني (الماستر والفيزا كارد)،

سيستفيدون من القروض وبشرط إلغاء فقرة الكفيل الضامن".

وأضاف، أن "عملية توطين الرواتب تتم

وفق خطط زمنية وبحسب توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء

وبالتعاون مع البنك المركزي، اذ تم الاتفاق مع المصارف الخاصة على

إلغاء شرط الكفيل في آليات منح القروض".

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