محافظ البصرة يوقف جميع مناقصات الكهرباء ويحيلها الى الصناعة

2019/06/12 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أوعز محافظ البصرة اسعد العيداني، الأربعاء، بايقاف جميع مناقصات تجهيز قابلوات ومحولات القدرة الكهربائيه ومتنقلات وتنفيذ مشاريع لفك اختناقات الأزمة الكهربائية في المحافظة.وقال مكتب المحافظ في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “محافظ البصرة اسعد العيداني اوعز بايقاف جميع مناقصات تجهيز قابلوات ومحولات القدرة الكهربائيه ومتنقلات وتنفيذ مشاريع لفك اختناقات الأزمة الكهربائية في […]

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