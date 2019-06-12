مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادث مروري في المثنى

2019/06/12 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ لقي ستة أشخاص مصرعهم واصيب اثنين آخرين بحادث مروري وقع على طريق المرور السريع ضمن حدود محافظة المثنى.وذكر مصدر أمني في تصريح صحفي، أن “حادث اصطدام وقع على طريق المرور السريع بين مركبتين الأولى من نوع “جارجر أوباما” والأخرى من نوع “هونداي سوناتا” مما أدى إلى مصرع ستة أشخاص وإصابة اثنين […]

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