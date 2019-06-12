2019/06/12 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتهم محافظ واسط، محمد جميل المياحي، جيوشاً إلكترونية بإثارة اللغط حول سدة الكوت.وقال المياحي في منشور على صفحته في الفيسبوك ان “سدة الكوت سوف تُصبغ بثلاثة ألوان أساس ومن ثم تصبغ بلونها الثابت {السمائي} والرسمي حالها حال كل السدود” مؤكداً ان “المحافظة لا علاقة لها بإدارة السدة أو بصيانتها كونها مرتبطة بوزارة الموراد المائية”.وأضاف ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما علاقة الجيوش الإلكترونية بسدة الكوت وكالة صدى الاعلام للانباء.

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