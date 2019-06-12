إجراءات تمنع زهاء 100 مليون وفاة مبكرة حول العالم

2019/06/12 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أفاد خبراء، بأن علاج ضغط الدم وخفض الملح والدهون غير المشبعة يمكن أن يمنع زهاء 100 مليون حالة وفاة مبكرة على مستوى العالم.ويمكن للإجراءات الثلاثة أن تخفض معدل الوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، على مدار العشرين عاما القادمة.ويساهم الملح والدهون غير المشبعة الموجودة في الأطعمة المصنعة، مثل […]

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