2019/06/12 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس تمكنت مديرية مكافحة إجرام النجف، من إلقاء القبض على قاتل في أحد احياء المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “بعد حدوث جريمة قتل تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة النجف ومدير مكافحة اجرام النجف ومدير شعبة الوفاء لمكافحة الإجرام وعدد من الضباط والمنتسبين من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على قاتل في النجف وكالة خطوة برس.

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