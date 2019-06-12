وزير الطاقة الإماراتي: أوبك بصدد الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج

2019/06/12 | 09:24

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي يوم الثلاثاء إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قريبون من الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج.

وأضاف المزروعي في منتدى عام أنه بالنظر إلى مخزونات النفط الحالية فإن قيود الإنتاج يجب أن تظل قائمة أو تمديدها لنهاية العام على الأقل.

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