كراني: أجواء شديدة الحرارة على الوسطى تتخطى 53 درجة في الشمس

2019/06/12 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن أجواءً شديدة الحرارة على وسط المملكة والقطاع الشرقي تصل إلى 50 درجة في الظل وتتخطى 53 في الشمس.وقال عبر حسابه في ...

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