نصائح مهمة .. لفقدان دهون البطن دون رياضة تجنب هذه الأطعمة

2019/06/12 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراكم الدهون في منطقة البطن أمر غير صحي، فهو يفسد شكل الجسم، كما أنه يرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.ويقول الخبراء إن لفقدان الدهون من من...

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