سوريا تعلن عن تصديها لهجوم صاروخي إسرائيلي بالجنوب

2019/06/12 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة بجنوب سوريا، وأسقطت عددا منها.

وتقع تل الحارة في محافظة درعا، وهي من التلال الاستراتيجية المطلة على هضبة الجولان المحتلة.

ولم تتوافر تفاصيل أخرى بعد.

وقالت الوكالة “الأنباء تشير إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد أي خسائر بشرية في تل الحارة”.

وأضافت “العدو الإسرائيلي بعد عدوانه بعدد من الصواريخ، بدأ بحرب إلكترونية حيث تتعرض الرادارات للتشويش”.

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