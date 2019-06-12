2019/06/12 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قررت الولايات المتحدة الأميركية، إرسال ألف جندي إلى بولندا بالإضافة إلى 4 آلاف جندي أمريكي هناك.وبحسب وكالة “سبوتنيك” نقل عن موقع ديفينس ون، إنه سوف تتعامل القوات الإضافية مع القضايا المادية والتقنية، ولن تشمل مهامها على واجبات القتال.ووفقا للموقع، سيتم الإعلان عن الاتفاقيات ذات الصلة اليوم الأربعاء خلال اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تقرر إرسال 1000 جندي إضافي إلى بولندا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تقرر إرسال 1000 جندي إضافي إلى بولندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).