2019/06/12 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا بشدة واقعة تمزيق وتدنيس مصاحف قرآنية في أحد المساجد بمدينة “بريمن” شمال ألمانيا.حيث تم العثور يوم السبت الماضي على حوالي 50 مصحفاً ممزقاً داخل مسجد “الرحمة” في وسط مدينة بريمن, ولم يتم التوصل حتى الآن إلى هوية الجاني أو الجناة.قال رئيس المركز “أيمن مازيك” أمس الثلاثاء في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على 50 مصحفاً ممزقاً داخل مسجد “الرحمة” في ألمانيا النعيم نيوز.

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