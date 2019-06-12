مجلس بغداد لـ

2019/06/12 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وضعت محافظة بغداد خطة خدمية وصفتها بالمتكاملة، لحل جميع المشاكل الخدمية ابتداء من العام الحالي.

وقال عضو مجلس المحافظة، سعد المطلبي، لـ "العهد نيوز"،

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