الحذر كل الحذر من ملف الكهرباء في الجنوب

2019/06/12 | 09:26

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بغداد- خاص- بغداد

محمود المفرجي الحسيني

حسنا فعل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في اول عام من تسنمه رئاسة الحكومة، بالتعاقد مع شركة سيمنس الالمانية لتنفيذ مشاريع للطاقة

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