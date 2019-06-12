2019/06/12 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} قريبون من الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج.وقال المزروعي في كلمة له خلال منتدى عام أنه بالنظر إلى مخزونات النفط الحالية فإن قيود الإنتاج يجب أن تظل قائمة أو تمديدها لنهاية العام على الأقل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أوبك قرب الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج وكالة صدى الاعلام للانباء.

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