إجراءات وقائية أمام بكتيريا نباتية سريعة الانتشار

2019/06/12 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) آليات مشددة للرصد والمراقبة الصحية النباتية بالنسبة إلى بكتيريا "كزيلالا فاستيديوزا" (Xylella fastidiosa)، التي تصيب مجموعة من أصناف النباتات، وخصوصا شجرة الزيتون.

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