منتخب الناشئين يتوجه الى مسقط اليوم تحضيرا لبطولة غرب آسيا

2019/06/12 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغادرنا وفد منتخب الناشئين لكرة القدم اليوم الأربعاء متوجها الى العاصمة العُمانية مسقط للدخول في معسكر تدريبي يستمر لغاية الثامن عشر من الشهرالجاري في إطار تحضيراته النهائية للمشاركة في النسخة السابعة من بطولة غرب آسيا تحت 15 عاما التي تضيفها مدينة الزرقاء الأردنية للفترة من الأول ولغاية الحادي عشر من شهر تموز المقبل.

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