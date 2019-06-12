2019/06/12 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى المحلل السياسي حافظ آل بشارة، الاربعاء، ان اخراج القوات الاميركية من العراق لايحتاج الى تشريع قانون بل الى تطبيق بنود اتفاقية التعاون الامني مع الجانب الاميركي، مبيناً ان تطبيق الاتفاقية كفيل باخراج الاميركان من العراق.وقال آل بشارة في تصريح لـ /المعلومة/، ان “اتفاقية الاطار الاستراتيجي تحتوي على فقرات كثيرة، والشيء الاهم فيها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آل بشاة: تطبيق الاتفاقية الامنية مع وشانطن كفيل بإخراج القوات الأميركية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آل بشاة: تطبيق الاتفاقية الامنية مع وشانطن كفيل بإخراج القوات الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).