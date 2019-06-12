2019/06/12 | 09:28

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الاقتصاد

الأربعاء 12 يونيو 2019 | 09:26 صباحاً | عدد القراءات : 4

أوبك..



قرب الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج

متابعة/..



اكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قريبون من الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج.

وقال المزروعي في كلمة له خلال منتدى عام أنه بالنظر إلى مخزونات النفط الحالية فإن قيود الإنتاج يجب أن تظل قائمة أو تمديدها لنهاية العام على الأقل.انتهى2

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