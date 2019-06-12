البخاتي: ثلاثة ملايين نسمة يعيشون في 1024 مجمع عشوائي داخل بغداد

2019/06/12 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو لجنة الخدمات الاعمار النيابية، جاسم البخاتي، الاربعاء، عن وجود اكثر من 3 ملايين نسمة يقطنون العشوائيات في العاصمة، موضحاً ان بغداد تحتوي على 1024 مجمع عشوائي.وقال البخاتي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “حراكا يجري داخل لجنتي الخدمات والقانونية النيابية، من اجل حل مشكلة العشوائيات وتوزيع الاراضي على المواطنين، وتكييف بعض ساكني […]

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