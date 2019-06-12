2019/06/12 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس اللجنة الايرانية لإعادة إعمار العتبات المقدسة في العراق إنه من المتوقع مشاركة نحو 3 ملايين زائر ايراني في مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام المقبلة بالنظر الى إلغاء رسوم تأشيرات الدخول الى العراق.وقال حسن بلارك في تصريح ادلى به خلال اجتماع للجنة شؤون الاسكان والغذاء واجتذاب النذور اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي زيادة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد إلغاء الفيزا 3 ملايين زائر إيراني يشاركون في الأربعينية المقبلة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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