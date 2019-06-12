2019/06/12 | 09:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الأربعاء، بمقتل إمرأة وإصابة طفلة بنزاع مسلح شمالي المحافظة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل إمرأة وإصابة طفلة بنزاع مسلح شمالي ديالى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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