مقتل إمرأة وإصابة طفلة بنزاع مسلح شمالي ديالى

2019/06/12 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الأربعاء، بمقتل إمرأة وإصابة طفلة بنزاع مسلح شمالي المحافظة.

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