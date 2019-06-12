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انطلاق عملية امنية في مناطق ديالى الشمالية المحاذية لصلاح الدين


انطلاق عملية امنية في مناطق ديالى الشمالية المحاذية لصلاح الدين
2019/06/12 | 09:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

انطلاق عملية امنية في مناطق ديالى الشمالية المحاذية لصلاح الدين

يتبع ...........

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