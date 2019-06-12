2019/06/12 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلاق عملية امنية في مناطق ديالى الشمالية المحاذية لصلاح الدين

يتبع ...........





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انطلاق عملية امنية في مناطق ديالى الشمالية المحاذية لصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انطلاق عملية امنية في مناطق ديالى الشمالية المحاذية لصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).