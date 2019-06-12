2019/06/12 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد إعلام ديوان محافظة البصرة / رائد محمد في لقائه مع ضابط العلاقات والإعلام في مديرية مرور البصرة.وقال :نحن داخل مركبتنا المكيفة نجتاز التقاطع تلو الآخر، بفضل رجال المرور الغيارى الذين ينظمون عملية السير تحت درجة حرارة فاقت ( 50درجة مئوية)، شعرنا بالامتنان لتلك الجهود.ولتسليط الضوء على تلك النشاطات، كان لاعلام ديوان المحافظة، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضاق بهم ذرعاً الوقوف لدقائق..



في حين يقف رجل المرور لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة !!! النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضاق بهم ذرعاً الوقوف لدقائق.. في حين يقف رجل المرور لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة !!!) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضاق بهم ذرعاً الوقوف لدقائق.. في حين يقف رجل المرور لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة !!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).