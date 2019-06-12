2019/06/12 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف خبراء من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) عن مخاطر تناول العجين الخام قبل خبزه.ونشرت CDC تغريدة على “تويتر” تقول: “قل لا للعجين الخام! العجين والخليط غير المطهو يمكن أن يتسببا بالتسمم الغذائي”.وعلى موقعها في شبكة الإنترنت، تحدثت CDC بتفصيل أكبر عن هذا التحذير، الذي يركز على البكتيريا الموجودة في الطحين،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لماذا لا ينبغي تذوق العجين قبل خبزه وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا لا ينبغي تذوق العجين قبل خبزه) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا لا ينبغي تذوق العجين قبل خبزه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).