طقس الايام الاربعة المقبلة: ارتفاع وانخفاض بدرجات الحرارة في بعض مناطق البلاد

2019/06/12 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاربعاء، طقس الايام الاربعة المقبلة، مؤكدة وجود ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في بعض مناطق البلاد.وقالت الهيئة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “طقس الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم وانخفاض قليل في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى، وصحواً مع بعض الغيوم ولا […]

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