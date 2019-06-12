2019/06/12 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، دعمه لإقامة بطولة العرب بالمصارعة في العاصمة بغداد.وذكر بيان عن مكتب رياض تلقت / المعلومة/ نسخة منه، أن الاخير “استقبل رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة شعلان عبد الكاظم واعضاء الاتحاد، واكد دعمه لاقامة بطولة العرب لفئتي الناشئين والشباب بالمصارعة في العاصمة بغداد”.واوضح أن “الوزير رحب بفكرة اقامة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعم وزاري لإقامة بطولة العرب بالمصارعة في بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعم وزاري لإقامة بطولة العرب بالمصارعة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).