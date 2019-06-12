2019/06/12 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع أن تنظر محكمة الاستئناف في أمستردام يوم 11 يونيو بقضية إعادة ذهب السكيث إلى متاحف شبه جزيرة القرم.ويعول مديرو متاحف القرم على أن يكون قرار المحكمة في مصلحتهم.وتضم مجموعة ذهب السكيث التي تم العثور عليها في أراضي القرم خلال حفريات أثرية، أكثر من ألفي قطعة أثرية، تبلغ قيمتها المؤمنة 1.5 مليون يورو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملف ذهب السكيث لا يزال متعثرا في دهاليز المحاكم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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